Venezuela: registrate oltre 9 mila proteste nel 2020

- L’organizzazione non governativa Osservatorio venezuelano sul conflitto sociale (Ovcs) ha registrato 9.633 proteste nel 2020, una media di 26 al giorno. Si tratta di un calo del 42 per cento rispetto al 2019. Nella sua informativa annuale l’Ong segnala che la maggior parte elle manifestazioni si sono tenute nonostante le restrizioni dovute al Covid per chiedere accesso ai servizi di base come acqua, luce, gas, elettricità. La maggior parte delle proteste è stata registrata negli stati di Sucre e Anzoategui, seguiti da Merida, Tachira e Bolivar.(Vec)