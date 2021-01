Roma: neo assessore crescita culturale, grazie a Raggi, lavorerò all'insegna dell'ascolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande senso di responsabilità e infinito amore per la mia città oggi ho accettato l'incarico di assessora alla crescita culturale di Roma Capitale, per il quale ringrazio la sindaca Virginia Raggi per la fiducia dimostrata". Lo dichiara in una nota l'assessora alla crescita culturale Lorenza Fruci. "Con profondo senso civico lavorerò all'insegna dell'ascolto e del dialogo. Ringrazio Luca Bergamo per l'importante lavoro svolto - aggiunge la neo assessore -. Sono consapevole dell'onere e dell'onore che il mio ruolo richiede, soprattutto in questo momento storico di grande difficoltà. La cultura è cambiamento e le critiche sulla mia persona che hanno preceduto la mia nomina dimostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare per costruire un dibattito basato sullo spirito critico e sul discernimento, per vivere di rispetto ed empatia", conclude Fruci. (Com)