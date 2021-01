Cile: sentenza d'appello annulla condanna contro presunti autori omicidio ex presidente Frei Montalva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale d'appello del Cile ha annullato oggi la sentenza in primo grado che condannava sei persone come autori materiali ed intellettuali del presunto omicidio dell'ex presidente Eduardo Frei Montalva, morto il 22 gennaio del 1982. La corte d'appello di Santiago del Cile, riporta il quotidiano "La Tercera", ha smontato l'ipotesi accusatoria che nel 2019 aveva portato alla condanna in primo grado di Patricio Silva Garin, come "autore materiale" dell'omicidio di Frei Montalva, e di Raul Diego Lillo Gutierrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gomez e Sergio Javier Gonzalez Bombardiere, come complici del delitto. Secondo la sentenza di appello "le prove raccolte (...) non sono sufficienti a dimostrare" che la morte dell'ex presidente "sia imputabile ad un'azione dolosa o colposa di una o più persone" così come non sono sufficienti a dimostrare "un'omissione attribuibile ai medici che avevano in cura la sua salute". (segue) (Abu)