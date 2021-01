Cile: sentenza d'appello annulla condanna contro presunti autori omicidio ex presidente Frei Montalva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di assoluzione della corte d'appello è stata aspramente criticata da diversi esponenti di tutto l'arco politico cileno. Il segretario della Democrazia cristiana (centro-sinistra), Fuad Chahin, ha espresso il suo dissenso con la decisione dei giudici di secondo grado e ha manifestato la sua solidarietà con la famiglia del defunto ex presidente. In un messaggio sul suo profilo Twitter ha definito come "errata" la sentenza di assoluzione e ha annunciato un ricorso alla Corte suprema "per porre riparo a questa ingiustizia". La decisione di ricorrere alla Corte suprema è stata annunciata anche dagli stessi legali della famiglia. "Abbiamo fiducia che il massimo tribunale riveda questa decisione e condanni i colpevoli dell'omicidio di Eduardo Frei Montalva", hanno affermato in dichiarazioni rilasciate alla stampa. (Abu)