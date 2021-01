Paesi Bassi: nuove manifestazioni contro il coprifuoco, scontri con la polizia in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Son in corso delle proteste contro l’introduzione del coprifuoco per contenere i contagi di coronavirus in diverse città olandesi, in particolare a Rotterdam, Geelen e Zwolle. In queste città la polizia è stata schierata in tenuta antisommossa e sono stati utilizzati cannoni ad acqua per disperdere le folle di persone assembrate in piena violazione delle norme anti Covid. A Rotterdam sud, un gruppo di una cinquantina di persone si è scontrato contro la polizia lanciando pietre e fuochi d'artificio. Secondo la polizia sono stati effettuati decine di arresti. A Geleen, stando a quanto riportato dalla polizia, i manifestanti sarebbero circa 150 mentre a Helmond e Zwolle le forze dell’ordine non sono riuscite a quantificare il numero di dimostranti. Di certo in tutti i luoghi dove sono in corso delle proteste ci sono stati gravi atti di vandalismo, saccheggi e disobbedienza civile. (segue) (Beb)