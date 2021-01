Roma: neo vicesindaco, grande onore, continuerò ad assicurare massimo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, per la fiducia che ha riposto in me e a Luca Bergamo per il lavoro che ha svolto. Assumo l'incarico di vicesindaco con grande senso di responsabilità. Poter servire la mia città è un grande onore, oggi più che mai continuerò ad assicurare tutto il mio impegno a favore dei cittadini romani". Lo dichiara in una nota il nuovo vicesindaco di Roma con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese. (Com)