Perù: Keiko Fujimori presenta campagna elettorale e promette di governare con "pugno di ferro" (2)

- Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le dichiarazioni di Keiko Fujimori, la quale ha annunciato che in caso di vittoria concederà l’indulto a suo padre, l’ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati contro l'umanità. "Dopo quello che abbiamo passato, sono favorevole all’indulto per mio padre”, ha detto Keiko Fujimori parlando al programma televisivo “Cuarto Poder”. Qualora non venisse eletta, ha aggiunto, chiederà al prossimo presidente di applicare la misura. Le elezioni si terranno in Perù il prossimo 11 aprile. (segue) (Brb)