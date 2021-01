Milano: ucciso in agguato in box a Cernusco Naviglio, in prossima udienza testimonianza moglie e figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testimonieranno in aula il 15 febbraio prossimo la moglie e la figlia di Donato Carbone, il 63enne ucciso il 16 ottobre 2019 a Cernusco sul Naviglio con otto colpi di pistola in un agguato armato. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano, stillando il calendario dei testi nell'ambito del processo, in cui le due donne sono parti civili, a carico di Leonardo La Grassa, 72 anni, Edoardo Sabbatino, 61 anni, rispettivamente presunto mandante ed esecutore materiale dell'omicidio, e Giuseppe Del Bravo, 41enne, che avrebbe avuto un pieno coinvolgimento nel delitto, in particolare facendo da tramite tra La Grassa e Sabbatino. Nell'udienza odierna il collegio, presieduto da Ilio Mannucci Pacini, ha inoltre conferito l'incarico a un perito per trascrivere le intercettazioni, al centro delle indagini della Procura di Milano. Nell'udienza in programma tra tre settimane verranno sentiti anche in qualità di teste dell'accusa alcuni condomini di Carbone, tra cui quello che, dopo avere sentito gli spari, era sceso nel box del palazzo e aveva trovato il corpo senza vita del 63enne. Stando alle indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di via della Moscova, coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dai pm Roberta Amadeo e Maura Ripamonti, a sparare gli undici colpi, di cui otto andati a segno, sarebbe stato Sabbatino, pregiudicato originario di Palermo e residente nel Bresciano, dopo aver seguito Carbone nel garage di via Don Milano a Cernusco sul Naviglio, infilandosi dietro l'auto della vittima a bordo di una Opel Corsa, risultata essere rubata e rinvenuta dai militari la notte stessa dell'omicidio. (segue) (Rem)