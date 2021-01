Milano: ucciso in agguato in box a Cernusco Naviglio, in prossima udienza testimonianza moglie e figlia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta all'interno Sabbatino avrebbe esploso tre colpi con una prima arma che si sarebbe poi inceppata. A causa dell'imprevisto Sabbatino avrebbe finito Carbone con una seconda pistola che si era portato di scorta. Successivamente il 61enne, accompagnato su un'altra auto guidata da Del Bravo, si sarebbe incontrato con La Grassa, originario di Trapani e residente nel Milanese da oltre cinquant'anni, in un bar a Cologno Monzese (Mi) dove il primo avrebbe consegnato le armi utilizzate per il delitto al secondo. Le pistole sarebbero state poi buttate da La Grassa in un canale di Vimodrone (Mi), dove sono state ritrovate dagli investigatori dell'Arma, guidati allora dal tenente colonnello Michele Miulli, e analizzate dal Ris di Parma. Ai tre presunti responsabili, i militari sono arrivati tramite la visione delle telecamere di sorveglianza. In particolare Sabbattino è stato riconosciuto perché il giorno dell'omicidio indossava una tuta da ginnastica definita "peculiare" con due strisce bianche sul petto mentre l'identificazione di La Grassa è avvenuta - come si legge nell'ordinanza del gip Natalia Immarisio - "senza particolari difficoltà", in quanto il 72enne era noto ai carabinieri della stazione di Cologno Monzese. Del Bravo, invece, era stato identificato dagli inquirenti in uno sviluppo d'indagine e sottoposto alla misura cautelare in carcere con una seconda ordinanza del giudice. (Rem)