Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardiaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All’ordine del giorno il piano industriale di A2A. Partecipano, tra gli altri, il presidente di A2A Marco Patuano e l’amministratore delegato Renato Mazzoncini.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale della Lombardia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 19)VARIEWebinar organizzato dalla Direzione servizi tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza su “Legge di bilancio e altre disposizioni fiscali”. Intervengono Vincenzo De Luca, responsabile settore fiscalità di impresa di Confcommercio; Carmelo Piancaldini, capo settore procedure – divisione servizi - Agenzia delle Entrate; Giampaolo Foresi, direttore servizi tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza. Della Direzione servizi tributari intervengono, inoltre, Federica Sottotetti (responsabile servizio tributario) e Francesco Sciarini (servizio bilancio e contabilità). Apre i lavori del webinar Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.Modalità telematica (dalle 9.30)Conferenza stampa di presentazione di Powercoders Milano del corso di programmazione intensivo per rifugiati. Intervengono, tra gli altri, Luca Filippone, direttore generale Reale Mutua; Fabio Benasso, ad di Accenture Italia; Carlotta Sami, portavoce Unhcr Italia.Diretta streaming (ore 10.00)Lancio del New Piaggio Porter NP6.Diretta streaming (ore 14.30)Motore Sanità organizza il webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn".Diretta streaming al link sul sito di Motore Sanità. (ore 15.30)L'associazione Cancro Primo Aiuto organizza l'incontro online sul tema "Covid: vaccino o non vaccino, questo è il problema".Piattaforma Zoom (ore 18.00)(Rem)