© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 26 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, seduta aperta del Consiglio regionale sul tema “Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare deposito nazionale rifiuti radioattivi: riflessioni sulle ricadute regionali”.ore 11:00, Rettorato dell'Università (via Po), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano partecipa alla cerimonia per la firma del Protocollo d'intesa fra Università di Torino e Amministrazione penitenziaria per l'avvio del Polo universitario nella Casa circondariale di Saluzzo (Cn).ore 16:00, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale (Rpi)