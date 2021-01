+Roma: Raggi nomina nuovi assessori, Calabrese vicesindaco+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza con cui nomina Andrea Coia assessore allo sviluppo economico, turismo e lavoro e Lorenza Fruci assessora alla crescita culturale. Pietro Calabrese è stato nominato vicesindaco. "Do il benvenuto nella Giunta capitolina ad Andrea Coia e Lorenza Fruci. A loro voglio fare il mio in bocca al lupo per quest’incarico così importante per la nostra città. Sono sicura sapranno portare a termine gli obiettivi comuni che abbiamo fissato. Per il bene di Roma e nell’interesse dei cittadini", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)