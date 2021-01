Germania: sondaggio Dihk, 175 mila imprese a rischio di insolvenza per blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 175 mila le imprese tedesche a rischio di insolvenza a causa del blocco generale in vigore in Germania dal 16 dicembre al 14 febbraio, allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dalla Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk). Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il dato corrisponde a circa il 5 per cento delle aziende intervistate. Tuttavia, “la situazione è molto diversa da settore a settore”. Il rischio di fallimento è maggiormente elevato per i comparti direttamente interessati dal lockdown. In particolare, si tratta del 33 per cento delle attività creative e artistiche, del 30 per cento delle agenzie di viaggio, del 27 per cento delle compagnie di taxi e del 20 per cento del settore della ristorazione. Inoltre, l'indagine del Dihk ha rilevato che la situazione finanziaria di aziende precedentemente sane dal punto di vista economico si sta deteriorando. Più di un quarto delle società segnala un declino del proprio capitale e un'impresa su cinque è alle prese con restrizioni della liquidità. Sull'industria gravano le preoccupazioni per i finanziamenti. Le società del settore devono, infatti, finanziare in anticipo l'acquisto di macchinari e prodotti ad alta intensità di capitale. Attualmente, il 23 per cento delle industrie registra un crollo del patrimonio netto. Ad rendere la situazione più difficile, gli aiuti del governo per le imprese interessate dal blocco generale non paiono avere ere l'effetto desiderato. In molti casi, le aziende non riescono a recuperare il fatturato perso. (Geb)