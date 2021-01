Usa: Microsoft blocca le donazioni per chi ha votato contro la certificazione del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft, colosso statunitense del settore digitale, sospenderà le donazioni politiche verso i deputati e senatori che hanno votato contro la certificazione dei risultati elettorali, che hanno conferito la vittoria delle presidenziali del 3 novembre scorso a Joe Biden. Lo ha reso noto la società di Bill Gates, sottolineando che la decisione finale in merito sarà comunicata il 15 febbraio prossimo. La società ritiene che l'opposizione di alcuni legislatori Usa al voto espresso dal Collegio elettorale il 6 gennaio scorso abbia “minato la democrazia statunitense e dovrebbe avere delle conseguenze”. Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha scoperto negli ultimi quattro anni che il 20 per cento delle donazioni dell'azienda era andato a membri del Congresso che hanno votato contro i risultati delle elezioni, mentre l'80 per cento è andato a membri che hanno sostenuto il Collegio elettorale. Durante la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso, la sera dell’Epifania, il Campidoglio degli Stati Uniti è stato preso da assalto da alcuni sostenitori dell’ex presidente Donald Trump. Cinque persone sono rimaste uccise negli scontri.(Nys)