Perù: Collegio medico, ondata pandemia “quasi incontrollabile” (4)

- Lo scorso 13 gennaio il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha annunciato una serie di nuove misure restrittive per contenere la seconda ondata della pandemia del nuovo coronavirus. Tra queste il coprifuoco notturno, la restrizioni alla circolazione dei veicoli la domenica e la chiusura delle spiagge. Per quanto riguarda il coprifuoco, per i dipartimenti con un livello di allerta sanitaria moderato sarà dalle 23 alle 4, nelle regioni con un livello di allerta alto dalle 21 alle 4 e per le regioni con livello di allerta molto alto dalle 19 alle 4. (segue) (Brb)