Brasile: gettito fiscale calato del 6,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale in Brasile ha registrato a nel 2020 la peggiore prestazione annuale degli ultimi dieci anni. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita Federal), evidenziando che lo scorso anno il calo è stato del 6,91 per cento rispetto al 2019. Complessivamente le entrate sono state di 1.479 miliardi di real (222 miliardi di euro). Il calo delle entrate dal 2020 è un riflesso della crisi nata a causa della pandemia del nuovo coronavirus, che ha fatto precipitare l'economia brasiliana, nonostante le misure adottate dal governo e delle aziende per affrontare la crisi. Un altro fattore che ha contribuito al calo delle entrate fiscali è stata la riduzione di alcune tasse, come la Tassa sulle operazioni finanziarie (Iof), che da sola ha significato una perdita di 19,7 miliardi di real (3 miliardi di euro) in entrate, e le tariffe di importazioni sui prodotti medici necessari per la lotta alla Covid-19. (Brb)