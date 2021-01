Governo: Meloni, Italia non si merita questo schifo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook: "Bollettino Lunedi 25 gennaio: l'Italia rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021; le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza; l'Europa bacchetta l'Italia per i ritardi sul Recovery fund; emerge un buco da quasi 16 miliardi di euro nei conti dell'Inps; Un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della Cig che non arriva. Cosa fa il governo davanti a tutto questo? Passa l'intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni si, dimissioni no, dimissioni domani. L'Italia - conclude - non si merita questo schifo".(Rin)