Usa-Russia: nuovo appello di Biden per il rilascio dell’oppositore Navalnyj

- L'amministrazione del presidente degli Stati Unitii, Joe Biden, rinnova il suo appello alle autorità di Mosca per il rilascio immediato dell'attivista russo dell'opposizione, Aleksej Navalnyj. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, facendo eco a una dichiarazione rilasciata dal dipartimento di Stato del fine settimana. "Chiediamo alle autorità russe di rilasciare tutti coloro che sono detenuti per aver esercitato i propri diritti universali e facciamo appello per il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Navalnyj", ha detto Psaki parlando ai giornalisti. La portavoce dell’amministrazione Biden ha quindi ribadito la richiesta di "cooperare" con l'indagine internazionale sul presunto avvelenamento di Navalnyj, ad agosto 2020, e di "spiegare in modo credibile" l’utilizzo dell’agente chimico Novichok contro un cittadino russo. La denuncia del nuovo presidente nei confronti di Mosca segna un netto allontanamento dal predecessore, Donald Trump, il quale a settembre del 2020 aveva sollevato dubbi sul fatto che l’oppositore russo fosse stato effettivamente avvelenato, dicendo ai giornalisti di “concentrarsi sulle malefatte della Cina” piuttosto che sulla Russia. (segue) (Nys)