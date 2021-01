Sport: Cirielli (Fd'I), Italia assente a Olimpiadi Tokyo? Spadafora si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Italia non potrà partecipare con la propria bandiera tricolore alle Olimpiadi di Tokyo "il ministro dello sport Spadafora dovrà dimettersi immediatamente". Lo dichiara, in una nota, il questore e membro della commissione Affari esteri della Camera Edmondo Cirielli (Fd'I). "Lo scontro innescato nei mesi scorsi dal governo contro il Coni e la paralisi amministrativa e politica scaturita dalla guerra di potere tra Pd-M5s-Italia viva rischiano di nuocere gravemente alla credibilità della nostra nazione - evidenzia -. Tutto ciò è davvero inaccettabile. Non possiamo assolutamente permettere ai grillini come Spadafora, che dimostra di essere incapace di adempiere alle proprie funzioni di ministro, di mortificare i nostri atleti e tutti gli italiani. Il premier Conte sospenda la caccia ai voltagabbana ed intervenga subito per impedire questa figuraccia; in caso contrario, prenda atto del suo secondo fallimento politico e vada a casa insieme a tutti i suoi ministri".(Com)