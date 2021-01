Usa: Biden vuole l’attivista afroamericana Tubman sulle banconote da 20 dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riprenderà le iniziative necessarie per inserire sulle banconote da 20 dollari il volto di Harriet Tubman, attivista afroamericana per l'abolizione della schiavitù vissuta all’inizio del novecento. Un’operazione accantonata durante il mandato dell'ex presidente, Donald Trump. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “Stiamo esplorando le modalità per accelerare questo sforzo", ha detto ai giornalisti. Tubman, ex schiava che divenne un'icona del movimento per l'abolizione, si batté anche per il suffragio femminile e lavorò come spia per l’Unione durante la guerra Guerra di secessione statunitense.(Nys)