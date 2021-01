Cile: sentenza d'appello annulla condanna contro presunti autori omicidio ex presidente Frei Montalva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frei Montalva morì a pochi mesi da un'operazione di ernia a cui si era sottoposto in una clinica della capitale Santiago ed il suo decesso provocò fin da subito i sospetti della famiglia, che per anni spinse per l'apertura di un'inchiesta sostenendo la tesi di un omicidio commissionato dal governo dell'ex dittatore Augusto Pinochet. Il cadavere dell'ex presidente che ricoprì il ruolo tra il 1964 ed il 1970, prima dell'avvento del governo di Salvador Allende, venne riesumato nel 2006 per determinare se l'infezione che ne produsse la morte fosse dovuta all'assunzione di tossine durante il decorso post operatorio. Nel 2009 la magistratura decise quindi di aprire un'inchiesta che culminò dieci anni dopo nella sentenza che avvalorava l'ipotesi di un omicidio perpetrato da agenti del governo militare di Pinochet con l'obiettivo di eliminare uno dei principali e più autorevoli oppositori della dittatura. (segue) (Abu)