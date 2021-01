Difesa: funzionari di Russia e Usa discutono su estensione Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev ha tenuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, nel corso della quale è stata discussa l'estensione del trattato Nuovo Start. È quanto diffuso sul sito del Consiglio di sicurezza russo. In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che esperti provenienti da Russia e Stati Uniti avevano iniziato a lavorare su una possibile estensione del Trattato. Gli Stati Uniti hanno in programma di estendere il documento per cinque anni, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. (Rum)