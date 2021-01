Regno Unito: ministro della Salute Hancock, "l'attenzione sul coronavirus deve rimanere alta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock, in un punto stampa giornaliero ha ribadito come il sistema sanitario nazionale sia sotto "intensa pressione" a causa della diffusione della pandemia nel Paese. La conferenza stampa è stata convocata questo pomeriggio "in fretta e furia" dopo che alcune dichiarazioni del primo ministro Boris Johnson avevano lasciato adito a dubbi circa il fatto che le misure restrittive avrebbero potenzialmente potuto essere ridotte nel mese di febbraio, una volta che il tasso di vaccinazioni avesse superato una certa soglia e le categorie a rischio fossero state vaccinate. Il ministro della Salute ha ribadito come la popolazione debba continuare a mantenere "alti livelli di distanziamento sociale", anche se vaccinata, dato che qualsiasi preparato ha bisogno di tempistiche che variano tra i pochi giorni e le due settimane per essere pienamente efficace. Parlando della variante britannica, invece, il ministro ha ribadito come questa sia capace di infettare dal 30 al 70 per cento in più rispetto a quelle precedentemente circolanti, e potrebbe avere un tasso di mortalità più elevato. Tuttavia, ha anche affermato che se il pubblico rimarrà "ultra-attento", la "fine (della pandemia) è in vista".(Rel)