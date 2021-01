5G: Bruno Bossio (Pd), in due anni buoni risultati ma lavorare su alfabetizzazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5G è fondamentale per il futuro del paese e superare il divario digitale, e dobbiamo intervenire su una platea sempre più larga di persone per convincerle dell’importanza di questo investimento. Così Enza Bruno Bossio, deputata del Partito democratico e segretario della commissione Trasporti a Montecitorio. “In questo senso Anci e Uncem hanno svolto un lavoro straordinario: abbiamo lavorato insieme sulla questione del divario digitale – inteso come la possibilità di superare i limiti di non connessione nelle aree bianche – e su una diffusione del 5G che vada oltre le sperimentazioni”, ha spiegato, ribadendo i risultati importanti raggiunti negli ultimi due anni sul fronte dell’infrastrutturazione “e del 5G dove siamo al secondo o al terzo posto”. La preoccupazione, ha concluso, è che “pur recuperando la capacità della popolazione di collegarsi ad internet troveremo ritardi importanti sul fronte delle competenze digitali: il tema dell’alfabetizzazione digitale del cittadino è una questione fondamentale, e se non continuiamo ad investire sul 5G corriamo il rischio di regredire”. (Ems)