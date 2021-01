© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, potrebbe tenersi in serata una riunione del Consiglio dei ministri. Questo, mentre si sono susseguite per tutto il pomeriggio voci relative alla possibilità che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa recarsi, sempre questa sera, al Quirinale per conferire con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Indiscrezioni che finora non hanno ricevuto una conferma ufficiale. (Rin)