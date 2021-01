Usa: “Wsj”, Biden pronto a firmare ordine esecutivo per favorire acquisti da mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà nelle prossime ore un ordine esecutivo che impone regole più severe sugli appalti pubblici, con l’obiettivo di favorire l’acquisto di beni e servizi prodotti all’interno del Paese. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, sottolineando che si tratta di un passaggio decisivo della campagna “Buy American”, promessa da Biden durante la competizione elettorale come strumento per rafforzare la produzione nazionale. Le nuove misure, spiega il “Wsj”, puntano a rendere più difficile per le agenzie federali l'acquisto di prodotti importati e anche quote minime di prodotti Usa da acquistare in ogni fornitura. L'ordine esecutivo garantisce inoltre che le piccole e medie imprese abbiano un migliore accesso alle informazioni necessarie per presentare offerte per contratti governativi. Nell’iniziativa di Biden si ritrovano alcuni degli aspetti delle politiche economiche messe in campo dall’ex presidente, Donald Trump, durante i primi anni della sua amministrazione. Lo stesso “Wall Street Journal” sottolinea che il “Buy American” di Biden contiene punti di somiglianza con la politica “America First” di Trump, giocata sul campo delle guerre tariffarie con la Cina e altri partner commerciali. (segue) (Nys)