Usa: “Wsj”, Biden pronto a firmare ordine esecutivo per favorire acquisti da mercato interno (2)

- La politica economica che Biden intende adottare è seguita con attenzione da alcuni partner degli Stati Uniti, che sperano in rapporti commerciali più amichevoli rispetto a quelli intrattenuti con gli Usa durante l’amministrazione Trump. Dal canto suo, Biden ha ripetutamente affermato che lavorerà più strettamente con gli interlocutori di Washington, nell’ambito di regole commerciali multilaterali. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, si è detto “molto preoccupato” per le possibili ripercussioni che il programma “Buy American” potrebbe sortire sullo scambio commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha rivelato ministro degli Esteri di Ottawa, Marc Garneau, parlando ai microfoni della “Canadian Broadcasting”. Un alto funzionario dell'amministrazione Biden, citato dal “Wsj”, ha affermato che uno degli obiettivi della politica “protezionistica” della nuova amministrazione è quello di rafforzare la catena di approvvigionamento degli Stati Uniti, dopo che la pandemia Covid-19 ha rivelato la debolezza del sistema nella distribuzione di forniture mediche e altri prodotti di importanza vitale per il Paese. (Nys)