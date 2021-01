Davos: ministro Economia Francia, possibile trovare accordo su digital tax entro fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la possibilità di trovare un accordo su una digital tax entro la fine del 2021. Lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervenendo in videoconferenza al Forum economico mondiale di Davos. Secondo Le Maire i vincitori della crisi provocata dal coronavirus sono i colossi del settore digitale. "Come spiegare ad alcuni settori che sono stati colpiti severamente dalla crisi e che hanno pagato un alto livello di tasse che i colossi del digitale non devono pagare la stesse tasse?", ha chiesto Le Maire. Il ministro ha poi parlato della risposta data dall'Unione europea alla pandemia, spiegando che per la prima volta nella storia recente i ventisette paesi membri hanno preso "lo stesso tipo di misure". Tra queste il ministro ha ricordato il sostegno all'impiego e i prestiti garantiti dallo Stato ad aziende private. "Grazie a questo tipo di misure credo che siamo stati capaci di costruire un nuovo modello economico europeo che potrebbe forse ispirare gli Stati Uniti", ha detto il ministro dell'Economia. "Dobbiamo tutti imparare l'uno dall'altro. Dobbiamo tutti imparare dagli Stati Uniti ma penso che anche gli Usa debbano apprendere dall'Unione europea", ha affermato Le Maire. (Frp)