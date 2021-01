Covid: Pregliasco, dato settimanale abbastanza confortante, ma casi sottostimati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato settimanale è abbastanza confortante". Lo ha detto a Sky Tg24, commentando i numeri della diffusione del Covid-19 Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "Siamo in una situazione in cui andiamo a sottostimare il numero di casi, perché non riusciamo ancora ad arrivare a un tracciamento adeguato, quindi ci scappa sicuramente una quota di casi asintomatici", ha precisato Pregliasco, parlando di "un livello di almeno sei volte tanto i casi che possono permettere il tracciamento". "Questo lockdown a colori - ha osservato il virologo - evidenzia i suoi limiti: non riusciamo a controllare la malattia, ma - ed è un bel risultato - stiamo riuscendo a mitigarla, a ridurre l'incidenza dei nuovi casi. Dolorosissimo però il dato che è oggettivo e significativo della mortalità". (segue) (Rem)