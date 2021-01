Covid: Pregliasco, dato settimanale abbastanza confortante, ma casi sottostimati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto a come stanno andando le cose, io penso però che siamo ancora messi bene, perché intorno a noi in Europa la situazione è anche peggiore", ha poi commentato Pregliasco, mettendo tuttavia in guardia su un "potenziale rischio di peggioramento" dovuto alle nuove varianti "se molliamo gli ormeggi". "Dobbiamo continuare a mitigare la diffusione, quindi regolare i rubinetti dei contatti, per far sì che la velocità dei nuovi casi non sia eccessiva e il nostro servizio sanitario nazionale possa regolare la successione dei casi. In questo modo stringiamo i denti e cerchiamo di andare oltre a questo periodo di maggiore rischio, che è il periodo invernale", ha esortato il virologo, escludendo tuttavia misure più drastiche: "Non è facile e non è proponibile una scelta di lockdown più duro, questa è una scelta politica che difficilmente potrà essere attuata". (Rem)