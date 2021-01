5G: Gay (Confindustria Piemonte), accelerazione b2b può diventare vantaggio competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digitale è entrato prepotentemente nella vita di imprese e cittadini: ora urge un confronto, un’azione determinante anche sul tema delle nuove tecnologie, e sugli strumenti di abilitazione che portano con sé. Così Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, intervenuto oggi al webinar “Il valore del 5G tra potenzialità e servizi. Il 5G tra paure, fake news e disinformazione: non sarà che manca l’informazione?” organizzato da Inwit. “Il 5G non è solo la trasmissione del dato, ma tutto il mondo di infrastrutture e servizi che esso porta con sé: la parola chiave deve essere competitività”, ha detto, sottolineando l’importanza di promuovere una maggiore cultura digitale e una leva fiscale che aiuti chi fa investimenti a farne di più. “Sul fronte delle Pmi e del tessuto industriale, credo sia opportuno ribadire l’importanza delle filiere e la necessità di un capofila che dia la direzione sull’adozione di tecnologie che si basano sul 5G: in un paese come il nostro l’accelerazione del b2b può diventare un vantaggio competitivo straordinario”, ha concluso. (Ems)