Francia: fonti stampa, Macron non si esprimerà nei prossimi giorni per annunciare serrata

- Il presidente francese, Emanuel Macron, non si esprimerà nei prossimi giorni per annunciare eventuali misure nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando fonti concordanti. L'intenzione di Macron sarebbe quella di aspettare ancora alcuni giorni per misurare gli effetti del coprifuoco anticipato alle 18:00 su tutto il territorio. Il settimanale "Le Journal de Dimanche" uscito il 24 gennaio rivelava in anteprima la volontà da parte del governo di applicare una nuova serrata, la terza dall'inizio della crisi, che sarebbe stata annunciata il 27 gennaio dal capo dello Stato dopo un Consiglio di difesa sanitaria.(Frp)