Governo: Toninelli (M5s), porte completamentei chiuse a Renzi, non a esponenti di Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì ad eventuali esponenti di Italia viva, ma porte assolutamente chiuse a Renzi. Lo ha detto il senatore del M5s Danilo Toninelli durante un flash mob di protesta contro la giunta regionale lombarda in corso a Milano."Una certezza che oggi abbiamo - ha aggiunto - è che non possiamo certamente fare rientrare Renzi perché è lui che ha creato il problema e non può essere lui la soluzione del problema". Rispondendo a chi gli ha chiesto se è giusto un no a Italia viva Toninelli ha chiarito: "Niente Renzi, perché io sono convinto che quelli che hanno più sofferto della scelta folle di Renzi siano proprio quelli di Italia viva che volevano andare avanti a lavorare nelle commissioni e in parlamento. Chi ha fatto giochi di strategia sulla pelle loro e degli italiani è stato proprio Renzi". "Di conseguenza con gli esponenti di Italia viva capaci di buona volontà e liberi si può parlare, con Renzi ovviamente le porte sono completamente chiuse". (Rem)