Sanità: da Stato-Regioni via libera ad accordo su Piano pandemico antinfluenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un confronto "costruttivo" con il ministero della Salute, portato avanti anche nella giornata di oggi, "abbiamo sancito l’accordo Stato-Regioni sul piano pandemico influenzale: PanFlu 2021-2023. E' un passaggio importante e dalle Regioni è arrivato un contributo migliorativo che consente di guardare in termini ancora più positivi alle esigenze della prevenzione nel nostro Paese". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini (al termine della odierna Conferenza Stato-Regioni). Due i nodi risolti nelle ultime ore che hanno permesso i via libera al documento "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, PanFlu 2021 – 2023". "Prima di tutto abbiamo ottenuto l’impegno da parte del governo allo stanziamento di adeguate risorse nazionali per l’attuazione del Piano, aggiuntive rispetto alla dotazione del fondo sanitario. Infine - ha concluso Bonaccini - l’esecutivo ha assicurato un aggiornamento periodico dei contenuti del Piano, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome ed anche con una cadenza diversa da quella prevista". (Com)