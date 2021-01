Covid: De Nicolao (Università di Pavia), sì ad azione energica per far scendere numero positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finché non calerà il numero degli "attualmente positivi" al Covid-19, non calerà quello dei morti. Lo ha spiegato il professore di analisi dei dati dell'Università di Pavia, Giuseppe De Nicolao, commentando su Sky Tg24 i numeri della pandemia. "La situazione è un pochino in bilico. È vero che il meccanismo delle regioni colorate sta impedendo che almeno per ora l'epidemia decolli, però è come se noi avessimo accumulato un debito, che è il numero degli attualmente positivi, i casi attivi. Questi 500mila casi attivi sono quelli che garantiscono all'epidemia il suo prolungamento e anche la sua diffusione. Questo numero di morti al giorno che non cala o non cala abbastanza rapidamente è legato proprio a questo debito che noi abbiamo accumulato. Da questo punto di vista - osserva il professore - io sono particolarmente d'accordo con chi suggerisce un'azione energica per scendere subito. Se noi riuscissimo a diminuire il numero degli attualmente positivi, vedremmo automaticamente calare il numero dei decessi giornalieri e poi, proseguendo con una gestione di 'apri e chiudi', potremmo avere più o meno le stesse restrizioni, ma senza pagare un pedaggio così pesante come quello che stiamo pagando adesso". (segue) (Rem)