Covid: De Nicolao (Università di Pavia), sì ad azione energica per far scendere numero positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per De Nicolao, "se io ho 500mila attualmente positivi, come ora, non posso permettermi un'Rt maggiore di uno. Se avessimo un numero di attualmente positivi molto inferiore e un Rt maggiore di uno sarebbe un campanello di allarme, per valutare quando fermarsi". "Non possiamo fare a meno" del valore Rt, "perché la natura stessa dell'epidemia è di avere una crescita esponenziale - ha concluso - e quindi abbiamo bisogno di sapere se siamo in fase di crescita o di decrescita, perché ci dice se gli interventi che stiamo attuando siano in grado di comprimere il numero delle intenzioni. Quindi non vedo come potremmo farne a meno, ma è chiaro che non va usato da solo". (Rem)