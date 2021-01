Lombardia: Toninelli, giunta si faccia aiutare, qualsiasi soluzione diversa da oggi va bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si facciano aiutare, perché è evidente, constatando semplicemente i fatti ed elencando gli errori madornali che hanno commesso, che hanno bisogno di aiuto". Lo ha detto il senatore del M5s Danilo Toninelli, durante ubn flash mob sotto Palazzo Lombardia. "Non ce la possono fare da soli – ha sottolineato Toninelli - non possono andare a fare un errore dietro l'altro sulla pelle dei cittadini lombardi. E sono anche bugiardi, dicono che è colpa del governo che il 17 gennaio ci ha messo in zona rossa, poi esce una mail che li smentisce e loro non portano niente a giustificare le loro dichiarazioni di assoluta mancanza di colpevolezza". Rispondendo a chi gli ha chiesto in quale modo dovrebbero "farsi aiutare", Toninelli ha risposto che "qualsiasi soluzione diversa da oggi è una soluzione a vantaggio dei cittadini lombardi, dalle dimissioni, se sono proprio consapevoli di non farcela e basterebbe guardarsi allo specchio, a qualsiasi altra soluzione. Meno che andare avanti così". (Rem)