I fatti del giorno - America latina

- Colombia: partito Farc cambia il nome in Comunes in vista delle elezioni - Il partito colombiano Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dall'omonimo gruppo armato, ha cambiato nome in partito Comunes in vista delle elezioni generali del 2022. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo” il leader del movimento, Rodrigo Londono, alias Timochenko, ha spiegato che “la pratica e la realtà” hanno dimostrato che chiamarsi Farc “non è stata la cosa giusta da fare” a causa della resistenza generata in alcuni settori dell’opinione pubblica. (segue) (Res)