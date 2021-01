© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: Hrw chiede ai deputati di respingere riforma che blinda divieto aborto - L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto ai parlamentari dell’Honduras di respingere la riforma costituzionale approvata dal Congresso in prima lettura che blinda il divieto all’aborto nel paese e la matrimonio tra persone dello stesso sesso. "La legislazione draconiana dell'Honduras già vieta gli aborti, anche in caso di stupro e incesto, quando la vita e la salute della persona sono in pericolo, e quando il feto non sopravviverà al di fuori del grembo materno", ha detto Ximena Casas, ricercatrice sui diritti delle donne americane presso Human Rights Watch. "Questo decreto renderà praticamente impossibile eseguire le raccomandazioni di molteplici organismi internazionali per i diritti umani per porre fine a questa violazione dei diritti riproduttivi". Lo scorso 21 gennaio il Congresso dell’Honduras ha approvato in prima lettura un emendamento che aumenta il numero di voti necessari per emendare due articoli della costituzione che proibiscono l'aborto e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La riforma aumenta i voti necessari dall'attuale maggioranza dei due terzi della legislatura a tre quarti, rendendo estremamente difficile la futura riforma di queste disposizioni. L'emendamento proposto necessita ancora di una seconda votazione per essere ratificato. (segue) (Res)