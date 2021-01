© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Cepal, esportazioni 2021 in crescita fino al 25 per cento - Il Messico potrebbe chiudere il 2021 con un incremento fino al 25 per cento delle esportazioni. È quanto stima la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), nel rapporto annuale sulle prospettive del commercio internazionale della regione. L'export del paese nordamericano, dopo un calo che potrebbe essere del 13 per cento, dovrebbe così crescere a un ritmo più alto di quello dei due continenti, stimato attorno a una media compresa tra il 10 e il 15 per cento. La previsione viene elaborata "considerando un migliore ambiente macroeconomico, con la cautela necessaria per queste cifre, considerando la ripresa negli Stati Uniti, che ci sia un vero impulso alle catene del valore tra Usa, Messico e Canada e, ovviamente, che funzioni il vaccino", spiega la segretaria esecutiva della Cepal, Alicia Barcena. (segue) (Res)