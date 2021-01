I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: Evo Morales dimesso dopo 12 giorni di ricovero per Covid-19 - L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è stato dimesso ieri dopo dodici giorni di ricovero in ospedale per aver contratto l'infezione da Covid-19. Il leader cocalero ha espresso in un messaggio sul suo profilo Twitter un ringraziamento al personale sanitario della clinica Los Olivos di Cochabamba "per le cure" a cui è stato sottoposto che "hanno permesso" il suo recupero. Morales ha inoltre manifestato "rispetto" ed "ammirazione" per la dedizione e lo sforzo dei medici che lo hanno avuto in cura. L'ex capo dello stato, che in diverse manifestazioni pubbliche dopo il suo ritorno in patria si era mostrato senza mascherina e mai particolarmente rispettoso del distanziamento sociale, ha quindi sottolineato "l'importanza delle misure di prevenzione" e del "rispetto delle indicazioni sanitarie" nell'attuale contesto che vede il paese attraversato da una seconda ondata di contagi. "Proteggerci significa anche proteggere gli altri", ha scritto su Twitter Morales. (segue) (Res)