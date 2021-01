I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: si dimette il presidente della compagnia statale Eletrobras - Il presidente della compagnia statale dell'elettricità del Brasile Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. La decisione del dirigente, alla guida della società dal 2016, è stata comunicata dall'azienda in una nota inviata presso la borsa di San Paolo nella serata di domenica 24 gennaio. Secondo quanto riferito nella nota ripresa dalla stampa locale, la decisione è stata presa per motivi personali. Ferreira Junior resterà alla guida dell'azienda fino al 5 marzo per garantire un sereno passaggio di consegne con il suo successore. Il governo non si è ancora espresso sulla decisione, né sulla possibile indicazione di un nuovo vertice societario. (Res)