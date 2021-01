© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: confini, alti ufficiali concordi su disimpegno militare e moderazione truppe - Gli alti ufficiali di India e Cina che si sono riuniti ieri per il nono colloquio di livello militare sul lato cinese del posto di frontiera Moldo-Chushul hanno avuto un “uno scambio franco e approfondito” sul disimpegno del settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce un comunicato congiunto. Le due parti hanno convenuto che il confronto è stato “positivo, concreto e costruttivo” e ha “rafforzato ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca”. Le parti hanno concordato di procedere a “un rapido disimpegno delle truppe in prima linea”, di attenersi al consenso raggiunto dai rispettivi leader e di convocare presto la prossima riunione. Infine, è stato convenuto di “garantire la moderazione delle truppe in prima linea, la stabilizzazione e il controllo della situazione”. (segue) (Res)