© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: domani la Festa della Repubblica, presente anche un contingente del Bangladesh - Domani in occasione della Festa della Repubblica dell’India sfileranno a Nuova Delhi 32 tableau vivant rappresentativi della ricchezza culturale del Paese e dei suoi progressi. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa, in prima linea nelle celebrazioni. Saranno sei, infatti, i progetti dedicati alle forze armate e allo sviluppo tecnologico militare, nove quelli riguardanti altri ministeri e dipartimenti e 17 quelli provenienti da Stati e Territori dell’Unione. Per la prima volta, inoltre, sfilerà un contingente del Bangladesh, comprendente militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. La giornata si aprirà con una visita del primo ministro, Narendra Modi, al National War Memorial, il monumento ai caduti. A dare il via alla parata sarà, invece, il presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind. Oltre ai contingenti delle forze armate ci saranno rappresentanze dei vari corpi di polizia. (segue) (Res)