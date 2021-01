© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Covid, approvato uso di emergenza vaccino Fosun Pharma e BioNTech, prime dosi a fine febbraio - Il governo di Hong Kong ha approvato l'uso di emergenza del vaccino mRNA Covid-19 sviluppato da Fosun Pharma e BioNTech, e il primo milione di dosi dovrebbe arrivare in città a fine febbraio. Sophia Chan, segretaria per l'Alimentazione e la Salute del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha approvato oggi l'uso di emergenza del vaccino. Secondo una dichiarazione del governo, l'approvazione è entrata in vigore oggi stesso. Circa un milione di dosi, il primo lotto di approvvigionamento di Hong Kong di 7,5 milioni, sono in fase di test per la sua sicurezza e qualità e saranno probabilmente spedite dalla Germania all'ex colonia britannica alla fine del mese prossimo. La vaccinazione guidata dal governo a Hong Kong inizierà quindi dopo le necessarie procedure di controllo della qualità. L'autorizzazione è ancora soggetta a diversi requisiti per il vaccino, inclusi aggiornamenti degli ultimi dati clinici, rapporti sulla sicurezza e certificazione di qualità. (Res)