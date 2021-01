I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio Cerciello Rega: procura rintraccia teste Maddy in Marocco ma rinuncia a testimonianza - La procura ha individuato Maddy, l'uomo che nella fase precedente all'omicidio di Mario Cerciello Rega, era presente alla trattativa truffa della comprovendita di droga tra piazza Trilussa e piazza Mastai. L'uomo è stato individuato in Marocco e la procura, nel corso del processo in corte d'assise a Roma, ha annunciato di rinunciare al teste perchè ritenuto ininfluente al dibattimento. Le difese degli imputati, però, si sono opposte ricordando che nel processo sono contestati anche i reari di tentata estorsione, quella che i due americani fecero al mediatore Sergio Brugiatelli portandogli via la borsa e chiedendo soldi e droga per restituirla e che, in questo, il teste avrebbe potuti fornire dettagli utili. La corte dopo una camera di consiglio ha deciso di accogliere la richiesta della procura. (segue) (Rer)