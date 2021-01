I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: 625 nuovi bus per Roma in piano 2022-2024 di Atac, alcuni con Recovery fund - Il rinnovo della flotta di Atac per il 2022-2024 prevede in totale l'immissione nel parco mezzi "di 625 vetture, oltre alla sostituzione di 357 bus Iveco Citaro il cui leasing si appresta alla scadenza". Lo ha spiegato nel corso della commissione Mobilità di stamattina l'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura. Nell'ambito del parco mezzi attuale "le vetture in leasing" a metano "hanno dato diversi problemi di manutenzione e problematiche di incendio intorno ai 7-8 anni di vita e quindi si ritiene di non andare a riscatto come previsto tra il 2023-2024 - ha sottolineato Mottura -. Si propone per il 2022-2024 di realizzare il rinnovamento dell'uscita dal parco di questi mezzi estremamente vetusti. Prevediamo 100 vetture elettriche da 12 metri per 44 milioni, inserite nella scheda per il Recovery fund inviata a Roma Capitale; 355 vetture da 12 metri metano sempre inserite nel Recovery con una stima di spesa per 98 milioni di euro; 120 vetture da 12 metri ibride stimate sui 44,5 milioni di euro con una gara analoga a quella del 2020; 50 vetture diesel non ancora previste dal piano finanziario per una spesa stimata a 11,5 milioni di euro. In totale parliamo di 625 vetture previste nel piano 2022-2024. oltre a sostituire i 357 Iveco Citaro il cui leasing si appresta alla scadenza" (segue) (Rer)