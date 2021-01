I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Aula con 24 voti contrari boccia la delibera popolare sui beni comuni - L'Assemblea capitolina ha respinto con 24 voti contrari la proposta di delibera d'iniziativa popolare inerente alla gestione dei beni comuni. L'Aula si è riunita oggi in seconda convocazione dopo la spaccatura della maggioranza durante le sedute precedenti. Per tre volte la votazione ha visto, con il voto favorevole delle opposizioni, un risultato di parità, mentre nell'ultima seduta è mancato il numero legale. Oggi erano presenti 43 consiglieri di cui uno che non ha partecipato al voto, 18 i voti favorevoli sull'atto. Favorevoli tutti i consiglieri d'opposizione, contrari quelli di maggioranza M5s tranne Simona Ficcardi che ha votato favorevolmente. (segue) (Rer)