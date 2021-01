I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: in Campidoglio il ritratto di Patrick Zaky per 30 giorni, appello per liberazione - È stato esposto oggi e resterà per 30 giorni su una facciata del Campidoglio, accanto alle scale dell'Arce capitolina, il ritratto realizzato da Francesca Grosso di Patrick Zaky, studente bolognese arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020. "Il ritratto è stato realizzato da un'artista che ha ricomposto il volto dello studente con le parole della lettera, che ne richiede la scarcerazione, in 16 lingue - ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. L'associazione Inoltre, insieme ad altre tra cui Amnesty, sta promuovendo questa richiesta per la liberazione di Zaky". A rappresentare l'associazione Inoltre in piazza del Campidoglio Annachiara e Alessia che hanno ringraziato l'artista e hanno spiegato: "Oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Per noi, quindi, è doppiamente importante questa affissione e speriamo che alla scadenza dei 30 giorni Patrick Zaky sia stato liberato" (Rer)