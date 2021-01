Argentina-Cile: domani incontro Fernandez-Pinera, focus su rafforzamento alleanza strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento dell'alleanza strategica bilaterale e il progetto del "corridoio bioceanico", infrastruttura regionale che punta a migliorare il traffico commerciale terrestre e fluviale tra la costa atlantica e quella del pacifico, saranno al centro della riunione tra il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e l'omologo del Cile, Sebastian Pinera, che si terrà domani a Santiago. Per il capo di Stato argentino si tratta della prima visita ufficiale all'estero dall'entrata in carica, il 10 dicembre del 2019. Prevista anche la firma di accordi bilaterali, e una dichiarazione congiunta con l'obiettivo di "rafforzare l'alleanza strategica tra paesi vicini", hanno segnalato fonti del governo all'agenzia di stampa ufficiale, "Telam". La visita si protrarrà fino a mercoledì 27, e nell'agenda del presidente argentino sono previste anche visite al parlamento cileno ed alla Corte suprema di giustizia. Il viaggio di Fernandez era programmato originariamente per il 18 gennaio ma è stato posticipato a causa della misura di isolamento preventivo obbligatorio che ha dovuto osservare il presidente Pinera, a partire dal 12 gennaio, come contatto diretto di un caso confermato di Covid-19. (segue) (Abu)